Wetter in Sachsen-Anhalt macht zur Wochenmitte eine Kehrtwende

Magdeburg – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich zum Wochenstart noch von seiner ungemütlichen Seite. Doch im Laufe der Woche stehen die Chancen auf mehr Sonne und steigende Temperaturen deutlich besser.

Erste Frühblüher in Sachsen-Anhalt, wie hier in Ballenstedt, zeigen, dass uns die Frühlingszeit bevor steht. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa/ZB, Screenshot/Wetteronline.de

Die neue Woche beginnt am Montag mit vielen Wolken und Regen. Im Oberharz kann es sogar schneien und gelegentlich zu schweren Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen im Flachland bei Werten zwischen 8 und 11 Grad, in höheren Lagen zwischen 3 und 7 Grad.

Schönere Aussichten gibt es am Dienstag. Der Tag beginnt heiter und es ziehen im Verlauf Wolken auf, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). An den Temperaturen ändert sich nicht viel. Es bleibt bei Werten zwischen 8 und 13 Grad.

Mit noch mehr Sonnenschein ist am Mittwoch zu rechnen. Dann steigt das Thermometer auch wieder an. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad.

Am Donnerstag muss von der Sonne vorübergehend wieder Abschied genommen werden. Nach einem freundlichen Start zieht der Himmel wieder zu. Die aufkommenden Wolken bringen dann erneut Regen mit sich. Dabei werden Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad erreicht.