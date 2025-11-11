"Massiver Zeitdruck": Krisengespräch nach Weihnachtsmarkt-Absage

Aufgrund von Sicherheitsmängeln wurde der diesjährige Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurzfristig nicht genehmigt. Nun appelliert die Stadt in die Landesregierung.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg darf aufgrund von Sicherheitsmängeln voraussichtlich nicht öffnen. Nun soll eine Krisensitzung stattfinden.

Sollten die Politik und Veranstalter des Magdeburger Weihnachtsmarkts keine Lösung finden, bleiben die Buden dieses Jahr geschlossen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Am Montagabend kam die Hiobsbotschaft: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt erhält nach der Todesfahrt von letztem Jahr vorerst keine Genehmigung - da er ein "potenzielles Anschlagsziel" sei. Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) und Stadtrats-Vorsitzender Wigbert Schwenke (65, CDU) haben Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (71, CDU) um Unterstützung gebeten. In einem offenen Brief, der TAG24 vorliegt, forderten Borris und Schwenke, dass die "Übertragung der Verantwortung für Terrorschutz" und die Forderung nach Einzäunung und Taschenkontrollen zurückgenommen werden. Magdeburg Crime Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an: Polizei stellt aggressiven 18-Jährigen Haseloff plant nun eine Krisensitzung am Mittwoch. "Ziel ist es, einen sicheren Weihnachtsmarkt durchzuführen", sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur.

Existenzen hängen an kurzfristigen Entscheidungen

Die Schausteller bauen den Weihnachtsmarkt zunächst trotzdem weiter auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa In dem offenen Brief an den Ministerpräsidenten, der TAG24 vorliegt, forderten Borris und Schwenke, dass die "Übertragung der Verantwortung für Terrorschutz" und die Forderung nach Einzäunung und Taschenkontrollen zurückgenommen werden. Die Regelung für Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen und jeweilige Haftungsrisiken dürfen nicht länger auf Kommunen und Veranstalter abgewälzt werden, heißt es darin. "Wir stehen unter massivem Zeitdruck. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes läuft, Verträge sind geschlossen, Existenzen, auch für Händler in der gesamten Innenstadt, hängen an Entscheidungen, die in wenigen Tagen getroffen werden müssen." Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Lust, was zu unternehmen? Diese Events hat Magdeburg am Sonntag zu bieten Frust herrscht auch beim Deutschen Schaustellerbund. Dieser kritisierte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Veranstalter weiteren Akteure ein Jahr Zeit gehabt hätten, ihr Konzept zu überarbeiten. "Ein Ausfall des Magdeburger Weihnachtsmarkts ist unter keinen Umständen zu akzeptieren", so Präsident Albert Ritter. "Wir sind nicht bereit, einen Streit der Verwaltungen auf unserem Rücken austragen zu lassen."

Kapitulation vor dem Attentat wäre fatales Signal