Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Wer ist für die Sicherheit zuständig?

Magdeburg - In der Debatte um den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die schwarz-rot-gelbe Koalition uneinig in der Frage, ob es zur Absicherung von Großveranstaltungen in Sachsen-Anhalt eine neue gesetzliche Regelung braucht.

Ist Terrorabwehr bei Großveranstaltungen Polizei-, Kommunen- oder Veranstaltersache? Die Koalition ist sich uneinig. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich halte das für unabdingbar, dass das geregelt wird", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben (58). Nötig sei eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Polizei, Kommunen und Veranstaltern. "Andere Länder machen uns das vor."

Erben betonte auf Nachfrage, es gebe an dieser Stelle einen grundsätzlichen Dissens zwischen seiner Fraktion und Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU).

Das Innenministerium hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, die Polizei sei für die Abwehr von Terroranschlägen zuständig.

Dies entbinde aber weder kommunale Sicherheitsbehörden noch private Veranstalter von der Pflicht, die Risiken zu minimieren, hieß es.