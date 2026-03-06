Magdeburger Schulbuchverlag insolvent: Militzke stellt Betrieb ein

Magdeburg - Der insolvente Magdeburger Schulbuchverlag Militzke stellt seinen Geschäftsbetrieb ein. Verkauf und übrige Aktivitäten sollen bis zum 1. April kontrolliert heruntergefahren werden, wie der Insolvenzverwalter mitteilte.

Am Umsatzrückgang soll auch der Lehrkräftemangel schuld sein. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Für das 1990 gegründete Unternehmen gebe es trotz intensiver Bemühungen keine wirtschaftliche Perspektive.

"Die potenziellen Investoren, mit denen wir bis zuletzt verhandelt haben, haben aus unterschiedlichen Gründen kein Übernahmeangebot abgegeben", sagte Rüdiger Bauch, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht.

Eine eigenständige Fortführung des Unternehmens sei wegen der anhaltenden Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb nicht möglich.

Von der Betriebseinstellung sind vier Beschäftigte betroffen. Ihnen sei bereits gekündigt worden.

"Mir ist bewusst, dass das für die Mitarbeitenden nicht die Nachricht ist, die sie sich erhofft haben, und dass die Enttäuschung groß ist", sagte Bauch.