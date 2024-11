Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Das sollte man dieses Jahr wissen

Magdeburg - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt empfängt schon ab Freitag Besucher! TAG24 hat zusammengestellt, was es Neues gibt, was man erleben kann und wie es um die Sicherheit steht.

Ein Highlight wird der nagelneue drehende Weihnachtsbaum sein: Dieses Fahrgeschäft ist erst das dritte seiner Art in Europa. Hier können Klein und Groß in Baumkugeln auf einer Höhe bis 14,4 Meter ihre Runden drehen.

In rund 140 Hütten bieten viele Kunsthandwerker ihre Kreationen an, es gibt lokale Köstlichkeiten und ganze 13 Getränkebuden mit weit über 50 verschiedene Glühweinsorten und Heißgetränken.

Weihnachtsmarkt-Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger (l.) und Gerd vom Baur vom Ordnungsamt haben sich viele Gedanken über die Organisation des diesjährigen Marktes gemacht. © Isabelle Wiermann/TAG24

"Es ist auf jeden Fall einer der größten Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt. Der Schönste sowieso", so Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer des Weihnachtsmarktes, in einer Pressekonferenz am heutigen Mittwoch.

Letztes Jahr haben rund 1,7 bis 2 Millionen Besucher den Markt frequentiert, erinnert er sich.

Bei solchen Zahlen ist natürlich auch die Sicherheit ein Thema. Besonders, nachdem verschärfte Polizeikontrollen beschlossen wurden.

Laut dem Ordnungsamt-Beamten Gerd vom Baur wurde das Sicherheitskonzept angepasst: Neben mehr Sicherheitspersonal, Betonsteinen und einer verbesserten Kommunikation der Beteiligten durch Funkgeräte wird es teilweise auch Taschenkontrollen an den Eingängen geben.

Einen Messerschleifer wird es nach dem Waffenverbot aber nicht mehr auf dem Markt geben, so vom Baur.

Stieger zeigt sich optimistisch: "Letztes Jahr war es bis auf eine Streiterei um die Liebe einer Frau, Kreislaufprobleme nach Glühwein-Genuss und verloren gegangene Kinder sehr entspannt".