Nach Magdeburg-Anschlag: Machen jetzt alle Weihnachtsmärkte am 20. Dezember dicht?

Magdeburg - Um dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zu gedenken, soll der Hüttenzauber auf dem Alten Markt am 20. Dezember geschlossen bleiben. Aber ziehen auch die anderen Märkte im Stadtgebiet mit?

Alles in Kürze

Zwar war sich das Kommunalparlament sicher, dass die privaten Märkte aus Pietätsgründen wahrscheinlich sowieso mitziehen würden - die Stadt will aber auf Nummer sicher gehen.

Der Schauplatz des Horror-Anschlags vom 20. Dezember 2024 soll am Jahrestag nämlich geschlossen bleiben.

Wie der Stadtrat nun beschloss, solle sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) direkt an die privaten Weihnachtsmärkte in der Stadt richten und bitten, dem Vorbild vom Hauptmarkt zu folgen. Das berichtet die Volksstimme .

Seit 2024 dürfen die Weihnachtsmärkte in Magdeburg schon vor dem Totensonntag öffnen. Der Grund: Man erhoffe sich noch mehr Einnahmen. Auch in diesem Jahr soll der Hüttenzauber in der Elbestadt ab dem 20. November stattfinden.