E-Mail-Affäre aufgedeckt! Sollte dieser Magdeburger Weihnachtsmarkt vergrault werden?

Magdeburg - Der kleine Weihnachtsmarkt der Schweizer Milchkuranstalt genau neben dem Magdeburger Dom ist mit seinen kleinen Büdchen und den Lichterketten ein Geheimtipp für die Weihnachtssaison in der Elbestadt - und dem großen Weihnachtsmarkt ein Dorn im Auge! Jetzt kamen E-Mails ans Licht, dass der kleine Budenzauber scheinbar verhindert werden sollte.

"De Wiehnachtmärt" an der Schweizer Milchkuranstalt zog in 2024 viele Besucher an. © Lena Schubert

Gastronom Arno Frommhagen, der mehrere Lokale in Magdeburg betreibt und von den Einnahmen des Weihnachtsmarktes am Alten Markt stark profitiert, sah die Existenz wohl durch den "De Wiehnachtmärt" am Dom bedroht.

Dabei handelt es sich um einen wesentlich kleineren, urigeren, aber dennoch beliebten Weihnachtsmarkt etwa 15 Gehminuten vom Alten Markt entfernt.

Am 28. Oktober soll Frommhagen laut MDR Sachsen-Anhalt eine E-Mail mit seinen Bedenken an die Gesellschafter der Weihnachtsmarkt GmbH, dem Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug (46, CDU), Weihnachtsmarktchef Paul-Gerhard Stieger sowie an drei Stadträte gesendet haben.

Darin hieß es "Dieser Weihnachtsmarkt [am Dom] hat echte Sprengkraft [...] das bleibt mittelfristig nicht ohne Folgen für unsere Gesellschaft. Die Leistungsträger werden sich bei Umsatzeinbrüchen andere Standorte suchen."