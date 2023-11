Weitere Streiks in Magdeburg: Diese Beschäftigten legen morgen die Arbeit nieder!

Magdeburg - Am morgigen Donnerstag wird in Magdeburg wieder für die Durchsetzung der Forderungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gestreikt .

"Unsere bekannten Forderungen resultieren nicht zuletzt aus der anhaltenden Abwanderung von Fachkräften aus vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes in die Privatwirtschaft", so Annett Kannenberg-Bode, Geschäftsführerin im Verdi Bezirk Sachsen-Anhalt Nord über das Streikvorhaben.

Wie Verdi am Mittwochmittag mitteilte, sind die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden in der Landestraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Zentrale sowie die Regionalbereiche Mitte, West, Ost, Nord, Süd dazu aufgerufen worden, morgen ihre Arbeit niederzulegen.

Die Streikenden treffen sich am Donnerstag ab 9.30 Uhr im Streiklokal an der Verdi Bezirksverwaltung Sachsen-Anhalt Nord in der Leiterstrasse 1 in Magdeburg.