Ab an den Badesee! Sonne und Quellwolken verschönern das Wochenende

Magdeburg - Das derzeitige Sommerwetter hält auch am Wochenende in Sachsen-Anhalt an.

Das Sommerwetter hält auch am Wochenende an und lädt zum Baden in einem der zahlreichen Seen in und um Magdeburg ein. (Archivbild) © Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Nach einem kurzen Gastspiel von einzelnen Gewitter- und Unwettergebieten, hält der sommerliche Wettertrend weiter an.

Am Freitag startet der Tag heiter mit zunehmender Bewölkung am Nachmittag. Es bleibt sehr warm bei Höchstwerten um die 26 bis 30 Grad. Die aufziehenden Wolken können erneut kurze Gewitter und Regenschauer mit sich bringen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet dabei teils mit Starkregen (20 Liter je Quadratmeter) und Sturmböen (bis 75 Kilometer pro Stunde).

Komplett ohne Niederschlag zeigt sich der Samstag. Hier klettern die Temperaturen wiederholt auf Werte zwischen 25 und 29 Grad und eigenen sich perfekt für eine Erfrischung in einem der zahlreichen Seen in und um Magdeburg. Am Himmel zeigen sich nur einige harmlose Quellwolken.

Auch am Sonntag ist mit keinem Niederschlag zu rechnen. Es bleibt heiter bis wolkig. Die Thermometer pendeln sich bei Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad ein. Gelegentlich kann ein böig auffrischender Wind aus Ost bis Nordost auftreten.