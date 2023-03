Achterbahn-Wetter in Sachsen-Anhalt: Erst mild, dann wird es frisch

Magdeburg - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt beim Wetter auf eine kleine Achterbahnfahrt einstellen.

Die Woche startet in Sachsen-Anhalt mit frühlingshaften Werten. Später wird es wieder kühler. (Symbolbild) © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Die Temperaturen steigen zum Start in die neue Woche auf frühlingshafte Werte. Am Montag werden 14 bis 16 Grad erwartet. Dabei überwiegen am Himmel Wolken, die gelegentlich Regen mit sich bringen können. Ab den Mittagsstunden können sogar Auflockerungen dabei sein. Auf dem Brocken müssen Besucher mit Böen bis Orkanstärke rechnen.

Am Dienstag deutet sich bereits an, dass die Temperaturen eine neue Richtung einschlagen. Zunächst werden noch einmal Werte zwischen 12 und 15 Grad erreicht. Ab dem Mittag können vom Westen her Regenfelder aufziehen.

Am Nachmittag sind diese aber schon wieder abgezogen. Im Harz kann es sogar zu Schneefall kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Auf dem Brocken muss wieder mit Orkanböen gerechnet werden.

Der Regenschirm ist am Mittwoch nicht nötig. Denn es soll niederschlagsfrei bleiben. Allerdings sind die Temperaturen wieder drastisch gesunken. Erreicht werden nur noch Werte zwischen 7 und 9 Grad.

Zweistellige Werte auf dem Thermometer könnten mit etwas Glück wieder am Donnerstag erreicht werden. Bei vereinzelt etwas Regen kann es zwischen 9 und 11 Grad werden.