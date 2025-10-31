Erst Sonne, dann Wolken: Mildes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt
Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselt an diesem Wochenende von freundlich zu ungemütlich. Aber es bleibt mild.
Das Wetter am Reformationstag könnte nicht schöner sein. Zum Start in das Wochenende bietet der Freitag viel Sonnenschein und nur wenige Schleierwolken, die sich zum Abend hin vermehren.
Dabei steigt das Thermometer auf Werte zwischen 12 und 14 Grad.
Auch der Samstag startet zunächst heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Tages ziehen jedoch dichte Wolkenfelder auf, die am Nachmittag sogar Regen mit sich bringen.
Trotzdem steigen die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad.
Wer einen Ausflug zum Brocken unternehmen möchte, sollte sich gut festhalten. Dort kann es zu schweren Sturmböen kommen.
Grau und nass zeigt sich auch der Sonntag. Erwartet werden dann nur noch Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad.
Auch an den folgenden Tagen soll sich laut ersten Wetterprognosen nicht viel ändern. Bei gelegentlichem Regen werden Temperaturen um die 15 Grad erwartet.
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de