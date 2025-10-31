Erst Sonne, dann Wolken: Mildes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselt an diesem Wochenende von freundlich zu ungemütlich. Aber es bleibt mild.

Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird für einen Herbst sehr mild. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Das Wetter am Reformationstag könnte nicht schöner sein. Zum Start in das Wochenende bietet der Freitag viel Sonnenschein und nur wenige Schleierwolken, die sich zum Abend hin vermehren.

Dabei steigt das Thermometer auf Werte zwischen 12 und 14 Grad.

Auch der Samstag startet zunächst heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Tages ziehen jedoch dichte Wolkenfelder auf, die am Nachmittag sogar Regen mit sich bringen.

Trotzdem steigen die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad.

Wer einen Ausflug zum Brocken unternehmen möchte, sollte sich gut festhalten. Dort kann es zu schweren Sturmböen kommen.

Grau und nass zeigt sich auch der Sonntag. Erwartet werden dann nur noch Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad.