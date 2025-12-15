Sachsen-Anhalt steht frühlingshafte Woche bevor, aber Achtung!
Magdeburg - Winter und weiße Weihnacht lassen in Sachsen-Anhalt weiter auf sich warten. Auch in der dritten Dezemberwoche bleibt das Wetter frühlingshaft.
Der Montag beginnt genauso mild, wie auch die restliche Woche. Zwar ziehen einige Wolken vorüber, die sind aber völlig harmlos. Der Regenschirm kann getrost Zuhause bleiben.
Aber Achtung: In höheren Lagen und auf dem Brocken sind Sturmböen möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst.
Dienstag und Mittwoch können sich die Sachsen-Anhalter dann auf heitere Tage freuen. Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad.
Am Donnerstag sind dann wieder einige Wolken am Himmel zu sehen, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber immer noch gering bei maximal 11 Grad. Auf dem Brocken fegt wieder Sturm.
So mild wie die Tage sind, so klirrekalt werden die Nächte: Oftmals fallen die Temperaturen bis unter den Nullpunkt und bringen Frost und Nebel mit - das ist aber spätestens zur Tageshälfte wieder verflogen.
Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Screenshot/wetteronline.de