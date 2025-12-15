Sachsen-Anhalt steht frühlingshafte Woche bevor, aber Achtung!

Magdeburg - Winter und weiße Weihnacht lassen in Sachsen-Anhalt weiter auf sich warten. Auch in der dritten Dezemberwoche bleibt das Wetter frühlingshaft.

Sachsen-Anhalt steht eine weitere milde Woche bevor. © Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag beginnt genauso mild, wie auch die restliche Woche. Zwar ziehen einige Wolken vorüber, die sind aber völlig harmlos. Der Regenschirm kann getrost Zuhause bleiben.

Aber Achtung: In höheren Lagen und auf dem Brocken sind Sturmböen möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Dienstag und Mittwoch können sich die Sachsen-Anhalter dann auf heitere Tage freuen. Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad.

Am Donnerstag sind dann wieder einige Wolken am Himmel zu sehen, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber immer noch gering bei maximal 11 Grad. Auf dem Brocken fegt wieder Sturm.