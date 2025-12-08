Keine Vorfreude auf Weihnachten: In Sachsen-Anhalt wird es mild und nass

Magdeburg - Mit großen Schritten geht es in Richtung Weihnachten . Doch das Wetter in Sachsen-Anhalt orientiert sich derzeit lieber am Frühling anstatt am Winter.

Mitten in der Adventszeit wird es in Sachsen-Anhalt milder und nasser. (Symbolbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Mit Höchsttemperaturen um die 13 Grad ist es für diese Jahreszeit viel zu mild. Auf diesen Wert sollen die Thermometer am Montag klettern.

Tagsüber wird es neben vielen Wolken auch ein paar Auflockerungen geben. Am Abend zieht der Himmel wieder zu und bringt Regen mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Besucher auf dem Brocken sollten sich gut festhalten. Auf dem höchsten Punkt in Sachsen-Anhalt soll es zu schweren Sturmböen kommen.

Am Dienstag ändert sich nicht viel. Es bleibt wolkig, nass und mit bis zu 14 Grad sehr mild im Land. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Ebenfalls grau zeigt sich auch der Mittwoch. Zwar beherrschen tagsüber viele Wolken den Himmel, doch Regen wird erst am Abend erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Freundlicher wird es am Donnerstag. Hier kommt die Sonne wieder häufiger zum Vorschein. Die Temperaturen gehen leicht zurück und liegen bei Werten um die 11 Grad.