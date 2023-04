Es bleibt grau: Die Sonne in Sachsen-Anhalt lässt auf sich warten

Trotz zweistelliger Temperaturen bleibt die Sonne Sachsen-Anhalt weiterhin fern. (Symbolbild) © Bildmontage: Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach einem verregneten Wochenende bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst weiterhin unbeständig und kühl.

Am heutigen Montag bleibt es im Norden stark bewölkt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad gibt es etwas Regen und teilweise Auflockerungen.

Auch der Dienstag zeigt überwiegend graue Wolken mit vereinzelten Auflockerungen am Himmel. Bei maximalen Temperaturen von 12 bis 14 Grad gibt es zudem gelegentlich etwas Regen.

Das regnerische Wetter will sich leider auch zum Mittwoch nicht verziehen. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad kommt es immer wieder zu einzelnen Schauern bis in die Nacht hinein. So bleibt es auch am Donnerstag stark bewölkt und nass bei Höchsttemperaturen von 12 bis 14 Grad.