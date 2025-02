Es wird immer kälter: Sachsen-Anhalt erwartet winterliches Wetter

Der Schnee in Magdeburg wird vermutlich noch eine Weile bleiben. (Archivbild) © FrankBothe/Wikimedia Commons

Der heutige Freitag beginnt bewölkt und mit leichtem Schneefall, vor allem in der Südhälfte. Bei maximal 2 Grad können in der Altmark noch Schneeschauer herunterkommen. In der Nacht können es bis zu -6 Grad werden, im Harz bis zu -9.

Der Samstag bleibt weiter weiß, vereinzelt kommen Schneeschauer herunter. Mehr als 0 Grad werden es nicht. Für den Harz ist Dauerfrost angesagt. In der Nacht kann es bis zu -10 Grad kalt werden. Immerhin bleibt der Wind schwach.

Der Sonntag macht weiter wie die Vorgängertage. Erst am Nachmittag lockert sich der leichte Schneefall auf. Über den Gefrierpunkt hinaus schafft es das Wetter aber nicht. Bis zu -12 Grad sind angekündigt.