Festhalten: Es stürmt in Sachsen-Anhalt, Wetterdienst warnt

Am Donnerstag herrscht in Sachsen-Anhalt stürmisches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor orkanartigen Sturmböen auf dem Brocken.

Von Robert Lilge

Magdeburg/Wernigerode - In Sachsen-Anhalt herrscht am Donnerstag eine steife Brise. Der Wetterdienst warnt für den Harz sowie das Flachland.

Erst am Donnerstagabend soll der Wind schwächer werden. (Symbolbild)  © Lars Penning/dpa

Besucher des Brockens, sofern sie dort hoch gelangen, müssen sich gut festhalten. Ein Sturmtief über der Nordsee sorgt auch hierzulande für ordentlich Wind.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, sollen im Harz Sturmböen mit bis zu 75 km/h auftreten. In den höheren Lagen sollen diese orkanartig ausfallen und zwischen 85 und 110 km/h erreichen.

Im Rest des Landes und vor allem in den freien sowie flachen Regionen sollen Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 75 km/h erreicht werden.

Im Norden des Landes, in der Altmark, kann es am Mittag zu kurzen Gewittern mit Graupel kommen, heißt es.

Erst im Laufe des Nachmittags soll der Wind immer schwächer werden. In der Nacht auf Freitag kann es sogar mit Temperaturen um den Gefrierpunkt etwas frostig werden.

