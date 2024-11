Grau und mild? So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Trübe Aussichten und milde Temperaturen: So einfach ist das Wetter für dieses Wochenende in Sachsen-Anhalt zu beschreiben.

Trübe Aussichten: In Sachsen-Anhalt herrscht weiterhin ein mildes und graues Herbstwetter. (Symbolbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Wenn in den nächsten Tagen einige Worte inflationär benutzt werden, dann handeln diese über das graue Herbstwetter im Land. Viel Abwechslung scheint Wettergott Petrus in den folgenden Tage nicht anbieten zu können.

Bereits der Freitag zeigt, worauf sich die Menschen in den kommenden Tagen einstellen können. Der Himmel ist grau und voller Wolken bedeckt. Allerdings soll es niederschlagsfrei bleiben. Das Thermometer klettert dabei auf 10 Grad.

Auch der Samstag hat nichts Neues zu bieten. Es bleibt bewölkt mit nur seltenen sowie leichten Auflockerungen. Erneut werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) um die 10 Grad erwartet. Nur auf dem Brocken könnte es am Nachmittag etwas stürmisch werden.

Während es am Sonntag sogar etwas regnen kann, müssen Besucher im Harz damit rechnen, dass dieser in höheren Lagen in Schnee übergeht. Die Temperaturen gehen im Flachland leicht zurück. Erwartet werden 7 bis 9 Grad, im Harz sollen es maximal 3 bis 7 Grad werden. Der Wind wird dort etwas stärker. Erwartet werden schwere Sturmböen.