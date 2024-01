19.01.2024 06:51 Großer Temperatur-Sprung: Jetzt taut's in Sachsen-Anhalt!

Der Schnee verschwindet wieder. Die Temperaturen in Sachsen-Anhalt ziehen an und es wird wärmer. Zum Start in die neue Woche wird es sogar zweistellig.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Zeit von Schnee und Frost ist vorerst vorbei! Sachsen-Anhalt erwartet wieder steigende Temperaturen - und dann gleich in den zweistelligen Bereich. Die Temperaturen steigen wieder an und es taut. Montag soll sogar die 10-Grad-Marke erreicht werden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Am heutigen Freitag ist es noch kühl und oftmals kommt die Sonne raus. Dennoch schließt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein paar kurze Schneeschauer nicht aus. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 0 und 3 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es wieder frostig mit Werten leicht unter dem Gefrierpunkt. An den Tagestemperaturen ändert sich am Samstag nichts. Bei Werten zwischen 0 und 3 Grad bleibt es allerdings diesmal niederschlagsfrei. Magdeburg Wetter Graue Wolken und Schnee: Sachsen-Anhalt erwartet nasskalte Tage Der Sonntag zeigt, was in der bevorstehenden Woche zu erwarten ist. Nämlich ein sprunghafter Anstieg der Temperaturen. Das Thermometer klettert auf 3 bis 5 Grad. Auch im Harz setzt Tauwetter ein. Dazu gesellt sich starker Wind. Auf dem Brocken und im Umland werden Sturmböen erwartet. Die Vorhersagen für den Start in die kommende Woche sagen Temperaturen von bis zu 10 Grad voraus. Der Dienstag könnte noch einmal etwas wärmer werden.

