08.11.2024 06:43 Kurzer Besuch der Sonne: Sachsen-Anhalt erwartet freundlicheres Wochenende

Am Wochenende wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder sonniger. Auch die Temperaturen steigen wieder an. Der Nebel kommt allerdings nachts immer wieder zurück.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach trüben und grauen Tagen wird es in Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende wieder etwas heller. Die Sonne kommt für kurze Zeit zurück. Am Wochenende kommt die Sonne in Sachsen-Anhalt wieder zum Vorschein. Auch die Temperaturen werden gebietsweise wieder zweistellig. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de In den vergangenen Tagen wurde es tagsüber gar nicht richtig hell im Land und schnell wieder dunkel. Der wolkenverhangene Himmel und nebliges Wetter sorgten für trübe Aussichten. Damit muss allerdings am Freitag noch gerechnet werden, ehe sich Stück für Stück der Sonnenschein durchkämpft. Zudem kommt es immer wieder zu unangenehmen Sprühregen bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht gibt es wiederholt Nebel bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Samstag bringt stellenweise Temperaturen im zweistelligen Bereich zurück. Erwartet werden 7 bis 10 Grad. Zudem kämpft sich die Sonne durch die Schleierwolken. Die Nacht wird wieder etwas frischer und nebliger bei Werten um die 0 Grad. Magdeburg Wetter Unwetter-Warnungen für Sachsen-Anhalt: Ex-Hurrikan Kirk bringt kräftigen Sturm ins Land Hat sich am Sonntag der Nebel verzogen, herrscht überall Sonnenschein. Erst zum Abend hin nimmt die Bewölkung wieder zu. Regen wird allerdings nicht erwartet. Die Tageshöchstwerte bleiben unverändert bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht auf Montag wird es wieder neblig-trüb bei zurückgehenden Temperaturen zwischen 6 und 2 Grad. Mit dem Start in die neue Woche sinken die Temperaturen wieder leicht und es dominiert erneut die Farbe Grau am Himmel. Zudem steigt die Regenwahrscheinlichkeit.

