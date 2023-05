Nach plötzlichem Hitze-Wochenende: Sachsen-Anhalt steht regnerische Woche bevor

Sachsen-Anhalter sollten diese Woche auf jeden Fall den Schirm einpacken: Es wird regnerisch! © Thomas Warnack/dpa

Am Montag ziehen die Temperaturen nochmal richtig an und erreichen schweißtreibende 29 Grad. Dafür lässt sich aber die Sonne kaum blicken, am Vormittag breiten sich bereits Quellwolken am Himmel aus.

Am Abend und in der Nacht kommt es dann, besonders im Harz, zu teils stürmischen Gewittern und kräftigen Regenschauern, das schreibt der Deutsche Wetterdienst. Auch Sturmböen und Hagel seien vereinzelt möglich.

Für den Rest der Woche kühlen sich die Temperaturen dann wieder etwas ab, Dienstag landen sie nur noch bei etwa 18 Grad. Das Wetter bleibt weiterhin bewölkt und bringt vereinzelte Schauer mit.

Laut DWD ist die Regenwahrscheinlichkeit am Mittwoch und Donnerstag dann eher gering, bewölkt wird es aber trotzdem mit Höchsttemperaturen von etwa 19 Grad.