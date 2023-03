Plötzlicher Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Eisglätte sorgt für Unfallreihe

Im Landkreis Börde verunfallte am Morgen ein Linienbus auf einer Landstraße. © Matthias Strauß

Schon in den letzten Tagen fielen deutschlandweit wieder die ersten Flocken, so auch in Sachsen-Anhalt. Besonders im Harz und der Börde staunten Bewohner sicherlich nicht schlecht, als sie am Morgen die weiße Landschaft erblickten.

Den ganzen Tag über soll es weiter regnen und schneien, die Temperaturen liegen aber nur bei etwa 4 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Der gefrierende Regen und der Schnee auf den Straßen sorgen vielerorts für Einschränkungen. Auf Straßen in der Börde geht der Verkehr oft nur im Schritttempo voran.

Am Morgen gab es auch die ersten Unfälle: Auf einer Landstraße zwischen Hohenwarsleben und Dahlenwarsleben war ein Linienbus von der Straße gerutscht und seitlich im Graben gelandet.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich nur der Busfahrer an Bord. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die L47 vollgesperrt werden.