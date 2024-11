Sachsen-Anhalt: Die Woche startet warm, doch dann ziehen Wolken und Regen auf

In dieser Woche wird der Himmel über Magdeburg überwiegend bewölkt bleiben. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Das Wetter am heutigen Montag ist mit bis zu 17 Grad recht munter und trocken, wenn auch bewölkt. Im Harz weht frischer Wind. In der Nacht kann es drastisch auf bis zu 5 Grad abkühlen und regnen.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Dienstag startet ähnlich, mit örtlichen Schauern dazu. Bei bis zu 12 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Nachts ziehen die Schauer wieder ab und es kann auf bis zu 2 Grad herunterkühlen.

Am Mittwoch ist es bei maximal 9 Grad zunächst mild und freundlich, auch wenn am Abend Wolken, mäßiger Wind und Regen aufziehen. Nachts kann es auf bis zu 3 Grad abkühlen. Dann wird es kräftige Regenschauer geben, die im Harz am Morgen zu Schnee werden können.

Der Donnerstag macht genau dort weiter: Mit starker Bewölkung, schauerartigem Regen und Schneefall in höheren Harzlagen. Bei bis zu 8 Grad weht frischer Westwind. Die Nacht sieht ähnlich aus, auch wenn es auf bis zu 2 Grad abkühlen kann.