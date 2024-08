Sachsen-Anhalt erwartet wolkenreiches Wochenende!

Magdeburg - Das Wochenende in Sachsen-Anhalt beginnt, doch das Wetter will nicht mitspielen. Wolken und einzelne Niederschlage machen sich über dem Bundesland breit.

Der Samstag zeigt sich an diesem Wochenende zunächst sonnig und dann wieder wolkig. Bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad wird das Bundesland vor Niederschlägen verschont.

Auf dem Brocken im Harz muss zudem zeitweise mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht verflüchtigen sich die Schauer jedoch.

Am heutigen Freitag bleibt der Himmel über Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst stark bewölkt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad kann es gelegentlich regnen.

Stark bewölkt bleibt es auch am Sonntag. Maximaltemperaturen zwischen 25 und 38 Grad und keine Niederschläge laden trotzdem zum Baden am See ein.

In der Nacht auf Montag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel.