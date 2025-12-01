Frische Tage und kalte Nächte: Sachsen-Anhalt muss sich warm anziehen

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich diese Woche warm einpacken. Das Wetter in der bevorstehenden Woche ist nämlich nichts für Frostbeulen.

Obwohl die Sonne immer wieder am Himmel strahlt, bleibt es in Sachsen-Anhalt bei einstelligen Temperaturen. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Schon in der Nacht auf Montag gab es gebietsweise Werte leicht unter dem Gefrierpunkt, weshalb Autofahrer wieder einmal Eis kratzen durften. Mit Frost ist tagsüber jedoch nicht zu rechnen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden Temperaturen von maximal 5 bis 7 Grad erwartet. Vor allem am Nachmittag soll es dabei heitere Abschnitte geben. Minusgrade soll es erst wieder in der Nacht geben.

Dienstag lässt sich zwar die Sonne länger blicken, sorgt allerdings nicht unbedingt für wärmere Stunden. Das Thermometer klettert höchstens auf Werte zwischen 4 und 6 Grad. Niederschläge werden nicht erwartet.

Mehr Wolken ziehen am Mittwoch über das Land hinweg. An den Tagestemperaturen von maximal 4 bis 7 Grad ändert sich nicht viel. Nachts droht bei Werten um den Gefrierpunkt örtlich Nebelbildung.

Und auch der Donnerstag gleicht sich den vorherigen Tagen an. Während der Tag noch heiter beginnt, ziehen zum Nachmittag immer mehr Wolken auf. Tagsüber werden erneut Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad erwartet. In der Nacht auf Freitag droht wiederholt Frost.