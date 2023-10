20.10.2023 06:30 Sachsen-Anhalt steht mildes Wochenende bevor: Doch etwas stört

In Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen am Wochenende wieder an. Mit der bevorstehenden Wetterumstellung gibt es zeitgleich ein paar störende Faktoren.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach zuletzt frischen Tagen, klettern die Thermometer in Sachsen-Anhalt am Wochenende wieder auf mildere Werte. Allerdings wird es nicht sonnenreich. Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird grau, nass und mild. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de Zum Start ins Wochenende ist es noch einmal herbstlich kühl. Höchstwerte von 7 bis 11 Grad sind am Freitag zu erwarten. Dabei kommt es tagsüber zu länger anhaltendem Regen. Zusätzlich weht ein mäßiger bis frischer Wind aus östlichen Richtungen. In der Altmark kann es zu Windböen kommen. Am Samstag steigen die Temperaturen merklich an. Dann klettert das Thermometer stellenweise auf 15 bis 18 Grad. Jedoch sollte man auch hier vorsichtshalber einen Regenschirm parat haben. Magdeburg Wetter Drastischer Wetterwechsel: Temperatur-Sturz und Sturm in Anmarsch Der Wind bleibt bestehen und ist oftmals mäßig bis böig. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Seinen Namen wird der Sonntag nicht gerecht. Denn der Himmel ist wolkig bis stark bewölkt und bringt erneut vereinzelt Regen mit sich. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben bei 15 bis 17 Grad mild. Auf dem Brocken bleibt es dabei weiterhin sehr windig mit Sturmböen. In Richtung Flachland wird es etwas ruhiger bei schwachem bis mäßigem Wind. Auch Bodenfrost ist in den Nächten zunächst nicht mehr zu erwarten.

Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de