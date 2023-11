10.11.2023 06:59 Schnee in Sachsen-Anhalt! Am Wochenende sinken die Temperaturen

Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt kühler. Die Temperaturen sinken und der Regen kann in höheren Lagen als Schnee auftreten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Zum Wochenende sinken in Sachsen-Anhalt die Temperaturen. Das Wetter wird herbstlicher. Oberhalb von 800 Metern wird an diesem Wochenende Schnee erwartet. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de Die Meteorologen atmen auf! Denn langsam gehen die zu milden Temperaturen im Land zurück und nähern sich den gewohnten Werten für diese Jahreszeit. Noch am Freitag kann es gebietsweise von einer Temperatur bis zu 12 Grad kommen. Dabei ziehen dunkle Wolken am Himmel auf, die den einen oder anderen kleinen Regenschauer mitbringen. Auf dem Brocken ist es üblicherweise mit Höchstwerten zwischen 3 und 8 Grad etwas kühler. Gleichzeitig treten Sturmböen auf, die im Verlauf des Tages nachlassen. Magdeburg Wetter Sachsen-Anhalt steht mildes Wochenende bevor: Brocken-Besucher müssen sich festhalten Auch am Samstag sorgen zunächst leichter Niederschlag und dunkle Wolken für Herbststimmung. Ab Mittag wechselt der Niederschlag in kurze Regenschauer um. Erwartet werden Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Winterlicher wird es hingegen auf dem Brocken. Oberhalb von 800 Metern rechnet der Deutsche Wetterdienst bei Temperaturen von 1 bis 6 Grad mit einer Schneedecke. Am Sonntag wird es noch einmal frischer. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 6 und 8 Grad, im Harz 1 bis 5 Grad. Dabei bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. In den darauffolgenden Tagen sehen erste Vorhersagen die Temperaturen wieder leicht steigen und anschließend erneut fallen.

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de