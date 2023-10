Sommerwetter bleibt hartnäckig, trotzdem wird es in Sachsen-Anhalt unangenehm

Magdeburg - Langsam geht es mit dem Wetter in Sachsen-Anhalt in Richtung Herbst. Der Sommer will jedoch noch nicht so richtig loslassen.

Eines kann gesagt werden: Von sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad müssen wir uns allmählich verabschieden. Es wird schrittweise kühler, aber noch lange nicht allzu kalt.

Die Woche startet in der Altmark zunächst mit einigen Wolken, während es in Richtung Süden sonnig ist. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Nordwesten her immer mehr Wolken auf, aber es bleibt trocken. Noch einmal wird es für die Jahreszeit untypisch warm bei Werten zwischen 24 und 28 Grad.

Am Dienstag ziehen im Tagesverlauf immer mehr dickere Wolken auf. Nachmittags gibt es vom Westen her schauerartigen Regen, der am Abend wieder abklingt. Anschließend lockert der Himmel auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Es wird der wohl voraussichtlich letzte milde Tag bei Temperaturen von 23 bis 27 Grad sein. Unangenehm wird es vor allem auf dem Brocken.

Hier wird es spürbar windiger mit orkanartigen Böen. Auch im Flachland kann es teilweise stürmisch werden.