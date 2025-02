Sonne, Nebel, Frost und ein Hauch Regen: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt ruhig. Nachts wird es allerdings anfangs noch knackig kalt.

Bei Nebel und Frost bildet sich vielerorts wieder Raureif. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Nebel der vergangenen Tage begleitet uns auch zum Start in die neue Woche. Ist dieser erst einmal aufgelöst, kommt die Sonne zum Vorschein. Es bleibt trocken mit Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht wird gebietsweise wieder mit Nebel gerechnet. Das Thermometer fällt auf frostige Werte zwischen -3 und -8 Grad.

Das gleiche Bild spielt sich am Dienstag ab. Nach Auflösung der Nebelfelder wird heiteres Wetter erwartet. Die Temperaturen steigen bis auf 7 Grad. Erst in der Nacht werden bei 0 bis -4 Grad wieder Wolken am Himmel erwartet.

Diese bringen dann im Verlauf des Mittwochs wieder etwas Regen mit sich. An den Tagestemperaturen ändert sich jedoch nicht viel. Erwartet werden 5 bis 7 Grad. Spätestens in der Nacht zum Donnerstag bleibt es wieder niederschlagsfrei bei 2 bis -2 Grad.

Auch der Donnerstag bleibt mit Bewölkung und 4 bis 6 Grad unspektakulär. Nachts sinken die Temperaturen wieder leicht unter den Gefrierpunkt.