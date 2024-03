Sonnig, aber frisch: Sachsen-Anhalt steht ein freundliches Wochenende bevor!

Magdeburg - Am Wochenende lädt das Wetter in Sachsen-Anhalt mit Sonnenschein und angenehm frischen Temperaturen zum Spazierengehen ein.

In Sachsen-Anhalt strahlt am Wochenende die Sonne. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Am Freitag kann sich das Bundesland laut dem Deutschen Wetterdienst über reichlich Sonnenschein freuen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad lässt sich kaum eine Wolke am Himmel blicken. Im Tagesverlauf kann es von Osten her jedoch etwas windiger werden.

Der Samstag zeigt sich mit Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad trocken und sonnig. Zwischenzeitlich kommen immer wieder durchziehende Wolkenfelder auf.

Sonntags macht die Sonne vorerst eine Pause.

Bei Höchstwerten zwischen 13 und 15 Grad bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. In der Nacht auf Montag zieht sich die Wolkendecke weiter zusammen und Regen kommt auf.