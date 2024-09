Trübe Aussichten in den Ferien: Herbstliches Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Passend zu den Herbstferien zeigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselhaft. Langsam sinken die Temperaturen und es kommt immer wieder zu Niederschlägen.

In dieser Woche muss in Sachsen-Anhalt mit vielen grauen Tagen und Regen gerechnet werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Jens Wolf/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Montag beherrschen viele graue Wolken den Himmel. Doch die Sonne gibt nicht auf und kann sich mehrmals durchkämpfen. Am Abend und in der Nacht kommt es zu Regenschauern. Das Quecksilber klettert tagsüber auf maximal 14 bis 17 Grad.

Viele Wolken und gelegentlicher Regen sind auch am Dienstag zu erwarten. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Richtung Süden. Die Höchsttemperaturen liegen bei Werten zwischen 15 und 18 Grad.

Auch am Mittwoch ändert sich nicht viel. Während es weiterhin bewölkt und das Regenrisiko bestehen bleibt, sinken die Temperaturen etwas ab. Erwartet werden 13 bis 16 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Donnerstag zeigt sich dann etwas freundlicher. Zwar gibt es noch einzelne Regenschauer oder Sprühregen, im Tagesverlauf kommt es jedoch zu Auflockerungen. Trotzdem sinken die Temperaturen ein klein wenig auf 12 bis 15 Grad.