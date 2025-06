Wechselhafte Woche in Sachsen-Anhalt: Hohe Temperaturen mit Schauern durchsetzt

Alles in Kürze

Die Woche startet bewölkt mit Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad. Ab Mittag ziehen örtlich Schauer auf, am Abend könnten einzelne Gewitter dazu kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Dienstag klärt es bei 7 bis 10 Grad auf, abklingende Schauer sind zu erwarten.

Der Dienstag bringt heiteres Wetter: Bei maximal 19 bis 25 Grad weht schwacher bis mäßiger Wind, Regen soll es keinen geben. In der Nacht ziehen wenige Wolken auf, es kühlt auf bis zu 12 Grad ab.

Am Mittwoch kippt es wieder. Bei wechselnder Bewölkung sind Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 26 Grad, schwacher bis mäßiger Wind bringt Abkühlung. Auf dem Brocken mündet er jedoch in stürmischen Böen. In der Nacht ist es bei minimal 11 bis 14 Grad stark bewölkt, örtlich gibt es Regen.