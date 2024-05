Unruhiges Wetter mit Blitz und Donner: Wechselhafte Woche steht bevor

Magdeburg - Nach zuletzt relativ freundlichen Tagen steht in Sachsen-Anhalt eine Woche mit vielen Gewittern und Regenschauern bevor.

In dieser Woche wird es in Sachsen-Anhalt grau und nass, begleitet von Gewittern. © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Dabei spielt die Sonne eine untergeordnete Rolle. Denn schon am Montag zeigt sich, auf welches Wetter sich die Menschen hierzulande zunächst einstellen müssen.

Überwiegend ist der Himmel mit grauen Wolken behangen und es kommt zu Regenfällen. Vor allem ab dem Mittag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit starken Gewittern und örtlicher Unwettergefahr mit Starkregen. Dabei klettern die Temperaturen noch einmal auf frühsommerliche 21 bis 25 Grad.

Am Dienstag rutschen die Temperaturen stark ab. Erwartet werden nur noch Werte zwischen 14 und 18 Grad. Während es am Vormittag noch regnerisch und gewittrig ist, kann es am Nachmittag freundlich werden und der Himmel lockert auf.

Ein gleiches Bild zeigt sich am Mittwoch. Wolken, Regen und immer wieder kleinere Gewitter sind zu erwarten. Das Thermometer erreicht nur noch mit Mühe die 20-Grad-Marke.

Etwas mehr Sonne kann am Donnerstag erwartet werden. Dann gibt es ein Wechselspiel zwischen ihr und einigen dicken Wolken. Ganz frei von Gewittern vergeht aber auch dieser Wochentag nicht. Die Temperaturen pendeln sich dabei erneut zwischen 15 und 20 Grad ein.