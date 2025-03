14.03.2025 07:02 Winter noch nicht vorbei: Frostige Nächte in Sachsen-Anhalt

Der Winter gibt in Sachsen-Anhalt noch nicht auf. Vor allem die Nächte haben es in den nächsten Tagen in sich und zeigen sich sehr frostig.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Trotz des Rückgangs der Temperatur in den vergangenen Tagen wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt sehr freundlich. Die Nächte zeigen jedoch, dass der Winter noch nicht vorbei ist. Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt nachts frostig. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der Freitag beginnt vor allem im Norden mit Nebel und grauen Wolken, während es im Harz zu Schneefall kommen kann. Im Rest des Landes wird es immer wieder regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erwartet werden Tageshöchstwerte zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht droht Glätte bei Nebel und Werten zwischen 0 und -4 Grad. Auch der Samstag startet mit Nebel, der sich nur langsam auflösen wird. Doch das Warten lohnt sich: Die Sonne kommt raus und es bleibt trocken. Magdeburg Wetter Schnee und milde Tage: Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich gegensätzlich Bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad wird es minimal wärmer. Jedoch wird die Nacht bei -1 bis -5 Grad wieder knackig kalt. Auch am Sonntag heißt es: erst Nebel, dann Sonne. Allerdings ziehen am Nachmittag immer mehr Wolken auf bei Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad. Nachts kann es bei Temperaturen zwischen 0 und -3 Grad vereinzelt regnen oder sogar leicht schneien. Wer die vergangenen frühlingshaften Tage vermisst, muss sich noch etwas gedulden. Erste Vorhersagen sehen zum Ende der kommenden Woche wieder steigende Temperaturen und stundenlanger Sonnenschein.

