Wolkig und warm: Das Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Abkühlung in Sicht: Ein warmes, wenn auch wechselhaftes, Wochenende erwartet Sachsen-Anhalt .

Obwohl die Sonne erst noch dominiert, wird das Wochenende stark bewölkt. (Symbolbild) © leonidtit/123RF

Der Freitag fängt mit viel Sonne und lockeren Wolken an, die am Nachmittag dichter werden. Bei 25 bis 31 Grad können in der Altmark ein paar Regentropfen herunterkommen.

In der Nacht kann es bei etwas Regen bis auf 15 Grad abkühlen.

Die vielen Wolken ziehen sich durch den Samstag: Bei 25 bis 29 Grad bringen sie gelegentliche Schauer und vereinzelte Gewitter, doch ansonsten bleibt es trocken.

In der Nacht kühlt es bei gelegentlichem Regen wieder bis auf 14 Grad ab.