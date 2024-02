Intel-Ansiedlung bei Magdeburg könnte für Zuzug von rund 11.000 Menschen sorgen!

Magdeburg - Im Zuge der Intel-Ansiedlung könnten laut einer Studie in den nächsten fünf Jahren rund 10.900 Menschen in die Region Magdeburg ziehen.

Am Dienstag stellte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (59, FDP) die Untersuchung vor. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ab 2030 wird mit dem Zuzug von noch einmal rund 24.000 Arbeitskräften und deren Angehörigen gerechnet, wie die Untersuchung ergab.

Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (59, FDP) stellte sie am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg vor. Von den insgesamt erwarteten 35.000 Personen seien mehr als 28.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter, hieß es.

Das US-Unternehmen Intel will in Magdeburg Chips der neuesten Generation produzieren und investiert einschließlich staatlicher Hilfen bisherigen Angaben zufolge mehr als 30 Milliarden Euro.

In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke entstehen. In diesem Jahr könnte mit dem Bau begonnen werden. Bereits in der ersten Phase bis 2029 werde es nötig sein, dass gut 5500 Arbeitskräfte nach Sachsen-Anhalt kommen, weil der Bedarf nur zu etwa 40 Prozent aus der Region gedeckt werden könne, erläuterte Hüskens.

"Wir sollten uns ganz ganz klarmachen, dass der Arbeitskräftebedarf nicht durch die regionalen Ressourcen zu decken ist", sagte die FDP-Politikerin. Die Menschen, die in die Region kämen, müsse man entsprechend willkommen heißen.