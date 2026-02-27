Sachsen-Anhalt will Intel-Fläche schnell zurückkaufen

Magdeburg - Nach dem Rückzug des US-Chipherstellers Intel setzt Sachsen-Anhalt auf einen zeitnahen Rückkauf der Industriefläche in Magdeburg .

Die ungenutzte Fläche, die für die Ansiedlung von Intel vorgesehen war, soll schnell zurückgekauft werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Stadt habe ein Vorkaufsrecht, sagte Finanzminister Michael Richter (71, CDU) in Magdeburg. Das Land führe derzeit Gespräche mit der Kommune und mit dem Unternehmen. "Intel erwartet auch relativ zügige Verhandlungen."

Parallel dazu wird die Erschließung des Hightech-Parks vorangetrieben. Für die Versorgung mit Strom und Wasser sollen in den nächsten zwei Jahren die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen werden. "Strom ist ein Riesenthema", sagte Richter.

Der US-Hersteller Intel hatte seine Pläne für eine Chipfabrik in Magdeburg vor einigen Monaten endgültig aufgegeben. Gespräche werden derzeit mit einem anderen Unternehmen geführt: FMC will Chips für KI-Rechenzentren produzieren. Mit dem Bund und der EU laufen Verhandlungen zu möglichen Förderungen.

FMC (Ferroelectric Memory Company) wurde 2016 gegründet und ist aus dem Umfeld der Technischen Universität Dresden entstanden.