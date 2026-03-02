Verstöße beim Mindestlohn: Zoll besucht zahlreiche Firmen

Magdeburg - Bei landesweiten Mindestlohnprüfungen hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße festgestellt.

Wurden die Gesetze beim Mindestlohn eingehalten? Der Zoll hat nachgeschaut. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Vier Strafverfahren, zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein verhinderter Fluchtversuch seien das Ergebnis, wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte.

68 Bedienstete hätten am 16. und 19. Februar in ganz Sachsen-Anhalt 39 Objekte durchsucht und 117 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Diverse Branchen waren darunter: das Kosmetikgewerbe, Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, der Bau und auch Speditionen und Logistikunternehmen.

Die vier Strafverfahren wurden eingeleitet, weil Beschäftigte vermutlich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland waren.

Die Ordnungswidrigkeitsverfahren gehen etwa auf Verstöße gegen die Meldepflicht gegenüber der Sozialversicherung zurück, in mehreren Fällen sollen Personen ohne eine erforderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt gewesen sein.

In 49 Fällen hält die Finanzkontrolle Schwarzarbeit weitere Ermittlungen für notwendig, etwa weil der Mindestlohn möglicherweise nicht eingehalten wurde.