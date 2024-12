Nach Intel-Aufschub: Welches Unternehmen dennoch nach Magdeburg kommt

Das Recyclingunternehmen TSR Group will sich in Magdeburg ansiedeln und den Wirtschaftsstandort weiter ausbauen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Tech-Gigant Intel hat seine Ansiedlung in Magdeburg um mehrere Jahre verschoben. Trotzdem gibt es auch eine gute Nachricht: Ein anderes Unternehmen will nun in die Elbestadt kommen.

Ein Recycling-Unternehmen für Stahlschrott will sich nun in Magdeburg ansiedeln. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, will die TSR Group in den Wirtschaftsstandort investieren. Das Recyclingunternehmen für Stahlschrott siedelte sich bereits im August in Magdeburg an und will den Standort nun weiter ausbauen. Demnach soll ein hochmodernes Recyclingzentrum mit einer innovativen Aufbereitungslage errichtet werden, hieß es. Auch der Bau neuer Schiffsanleger, erweiterter Schienenwege und moderner Betriebs- sowie Verwaltungsgebäude stünde auf dem Plan. Für das Vorhaben ist eine Investition im hohen zweistelligen Millionenbereich vorgesehen. Der Standort würde zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen. Magdeburg Wirtschaft Sachsen-Anhalt muss Kredite aufnehmen: Steuereinnahmen geringer als erwartet! "Die Entscheidung, in Magdeburg zu investieren, ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer Stadt und zeigt, dass Magdeburg ein attraktiver Standort für moderne Industrie und nachhaltige Technologien ist", betont Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos).