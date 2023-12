Neuer Gewerbepark entsteht in Magdeburg!

Im Januar beginnen nahe Magdeburg Bauarbeiten für einen neuen Gewerbepark. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Baubeginn soll nach Angaben des Projektentwicklers Panattoni im Januar 2024 sein.

Da in Magdeburg freie Gewerbeimmobilien Mangelware seien, entstehe der Gewerbepark in Hermsdorf (Sachsen-Anhalt) in der Nähe zur Autobahn 2, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit dem neuen Gewerbepark sei auch die Hoffnung für neue Arbeitsplätze verbunden, teilte die Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, Steffi Trittel, mit.