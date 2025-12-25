Beamte machen schreckliche Entdeckung: 27-Jähriger in JVA tot aufgefunden

Bützow - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow (Landkreis Rostock) ist ein Gefangener gestorben.

In der JVA Bützow wurde am Donnerstag ein Gefangener tot aufgefunden. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie das Justizministerium mitteilte, fanden Justizvollzugsbeamte den 27-Jährigen am Donnerstagmorgen in seiner Zelle.

Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche und einem hinzugerufenen Notarzt konnte dem Mann demnach nicht mehr geholfen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid.