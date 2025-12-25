1.607
Beamte machen schreckliche Entdeckung: 27-Jähriger in JVA tot aufgefunden
Von Sebastian Schmitt
Bützow - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow (Landkreis Rostock) ist ein Gefangener gestorben.
Wie das Justizministerium mitteilte, fanden Justizvollzugsbeamte den 27-Jährigen am Donnerstagmorgen in seiner Zelle.
Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche und einem hinzugerufenen Notarzt konnte dem Mann demnach nicht mehr geholfen werden.
Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid.
Wie es zu dem Tod des Mannes kommen konnte, sollen nun Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie das Ministerium mitteilte. Der 27-Jährige war seit Juni 2025 aufgrund mehrerer Verurteilungen Insasse der JVA.
