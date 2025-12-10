Seltene und ansteckende Tierkrankheit entdeckt: Auch für Menschen eine Gefahr?

Lübtheen - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Pferd an einer seltenen Infektion erkrankt. Das teilt der Landkreis mit. Die betroffene Pferdehaltung in Lübtheen sei gesperrt worden.

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Pferd mit einer seltenen Tierkrankheit infiziert. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Für drei Monate dürften Pferde die Haltung nicht verlassen und dort auch keine neuen Tiere aufgenommen werden. Zurzeit befinden sich 13 Pferde auf dem Hof.

Das mit Equiner Infektiöser Anämie (EIA) infizierte Tier muss den Angaben zufolge getötet werden. Derzeit werde geprüft, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen wie etwa die Ausweisung einer Schutzzone nötig sei, sagt ein Sprecher des Landkreises.

Die Equine Infektiöse Anämie – Ansteckende Blutarmut der Einhufer – ist eine Viruserkrankung, die Pferde, Ponys, Esel, Maultiere und Zebras betreffen kann. Für Menschen besteht keine Gefahr. Während die Erkrankung in vielen Teilen der Welt verbreitet ist, treten in Deutschland nur vereinzelt Fälle auf.

Das Virus wird hauptsächlich durch große blutsaugende Insekten wie Bremsen übertragen. Eine Übertragung über Entfernungen von mehr als 200 Metern findet eher nicht statt. Seltene Infektionen können zudem über engen direkten Kontakt sowie während der Trächtigkeit oder über die Muttermilch auftreten.