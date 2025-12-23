Auto brennt nach Crash komplett aus: Drei Verletzte, Hubschrauber im Einsatz

Priborn - Bei einem schweren Unfall bei Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Sogar ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Nach einem schweren Unfall in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 71-Jähriger gegen 9.40 Uhr in Richtung Röbel unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er seitlich in den Wagen eines 79-Jährigen. Eines der Autos fing Feuer und brannte in der Folge komplett aus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und der 79-jährige Fahrer des anderen Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die 70-jährige Beifahrerin des 71-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von rund 50.000 Euro aus. Nach Angaben der Polizei war offenbar ein Vorfahrtsfehler des 71-Jährigen Auslöser des Crashs.