Betrunkener Radfahrer mit Kleinkind randaliert vor Supermarkt

Waren (Müritz) - Ein Radfahrer (32) ist am Montagnachmittag in Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern betrunken mit einem Kleinkind (4) unterwegs gewesen. Vor einem Supermarkt eskalierte die Situation.

In Waren (Müritz) hatte die Polizei erhebliche Probleme, einen betrunkenen 32-Jährigen festzunehmen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann vor dem Edeka-Markt an der Teterower Straße einen stark verwirrten Eindruck mache.

Als kurz darauf die Einsatzkräfte eintrafen, weigerte sich der 32-Jährige laut Polizei zunächst, seine Personalien anzugeben. Dabei fiel den Polizisten starker Alkoholgeruch auf.

Der Vater wurde immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Schließlich mussten die Beamten ihn fesseln, wobei er sich heftig wehrte und mehrfach nach ihnen trat.

Ein zufällig anwesender Bundespolizist außer Dienst kam den Kollegen zu Hilfe.

Der Atemalkoholtest ergab 2,18 Promille. Gegen den 32-Jährigen laufen nun mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.