Unfall in Greifswald: Autofahrerin kracht in Geschäftseingang und reißt Passantin mit
Greifswald - Bei einem Unfall in Greifswald sind am Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei krachte eine Autofahrerin gegen 8.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst und frontal in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts.
Dabei wurde eine 69-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt.
Durch den Aufprall wurde zudem ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug weggeschoben.
Auch die 50-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus.
Der Bereich um die Unfallstelle wurde abgesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Möglicherweise verwechselte die Fahrerin Gas- und Bremspedal.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa