Unfall in Greifswald: Autofahrerin kracht in Geschäftseingang und reißt Passantin mit

Greifswald - Bei einem Unfall in Greifswald sind am Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei krachte eine Autofahrerin gegen 8.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst und frontal in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts.

Dabei wurde eine 69-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt.

Durch den Aufprall wurde zudem ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug weggeschoben.

Auch die 50-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus.