Frontal-Unfall auf der B110: Drei Schwerverletzte

Murchin - Drei Menschen sind bei einer Kollision auf der B110 kurz vor der Zecheriner Brücke bei Anklam schwer verletzt worden.

Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Der Wagen eines 36-Jährigen hatte nach Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge überholt und war am Samstagnachmittag im weiteren Verlauf aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei berichtete.

Dabei stieß der Wagen frontal mit dem Auto einer 62-Jährigen zusammen, in dem auch ein 83 Jahre alter Beifahrer saß.

Alle Verletzten kommen aus dem Raum Berlin und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde nach dem Unfall gegen 14.55 Uhr für eine Stunde voll gesperrt.

Nur wenige Minuten später wurde bei einem weiteren Unfall auf der B110 in Murchin (Landkreis Vorpommern Greifswald) ein 55-Jähriger leicht verletzt.