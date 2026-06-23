Übermut mit Folgen: Mann streckt Po raus und wird von Zug weggeschleudert

Groß Kiesow - Ein 21-Jähriger ist am Bahnsteig in Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Die Bundespolizei berichtet von dem Schwerverletzten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der Mann am Samstag im Streit mit seiner Begleiterin seinen Hintern vom Bahnsteig aus über die Schienen gestreckt. Auf Warnsignale des Zuges habe er nicht reagiert.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der 21-Jährige gegen einen Zaun geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Bahnstrecke wurde zwischenzeitlich voll gesperrt, es kam bei zwölf Zügen zu Verspätungen.