Großbrand auf ehemaligem Truppenübungsplatz: Munition explodiert, NINA warnt

Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) - Am Mittwochnachmittag ist auf einem ehemaligen sowjetischen Schießplatz nahe Neustrelitz ein Großbrand ausgebrochen, der die Feuerwehr nach wie vor beschäftigt.

Das Feuer frisst sich langsam über den Boden. Zur Eindämmung werden die Randflächen immer wieder gewässert. © Landkreis Mecklenburgische Seenplatte./dpa

"Es handelt sich da um schwer munitionsbelastetes Gebiet, Kategorie 4. Das heißt, aktive Löschversuche können gar nicht unternommen werden zur Sicherheit der Einsatzkräfte", teilte ein Sprecher des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mit.

Demnach sei durch das Feuer bereits Munition explodiert: "Es hat auch geknallt zwischenzeitlich schon", so der Sprecher.

Das Feuer hat sich mittlerweile auf etwa 80 Hektar ausgebreitet. Da keine aktiven Löscharbeiten durchgeführt werden können, werden die Randbereiche mit Wasser benetzt, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

In der Nacht habe sich die Lage durch die gesunkenen Temperaturen etwas entspannt. Mit den steigenden Temperaturen im Tagesverlauf werde die Brandbekämpfung jedoch wieder schwieriger.