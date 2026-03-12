Hubschrauber fliegt schwer verletzten Wirtschaftsminister nach Crash auf A20 in Klinik!

Lindholz - Bei einem Unfall auf der A20 ist Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (67, parteilos) am Mittwochmorgen schwer verletzt worden!

Drei Menschen werden bei einem Unfall auf der A20 verletzt – unter ihnen ist Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (67, parteilos). © Jens Büttner/dpa

Das teilte sein Ministerium mit. Er liege im Krankenhaus.

Laut Polizei stieß gegen 9.30 Uhr bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sein BMW mit einem Lkw in Fahrtrichtung Rostock zusammen. Der Lastwagen, ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei, sei zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin von der Standspur auf die linke Spur gewechselt.

Das Auto sei bei der Kollision gegen die Mittelleitplanke gekracht und habe sich überschlagen.

Die beiden Insassen wurden laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Der Fahrer des Lkw sei leicht verletzt worden.