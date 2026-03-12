Seltenes Schauspiel: Letztes DDR-Kampfschiff wieder unterwegs

Wolgast - In Deutschland gilt die "Hans Beimler" als das letzte größere Kampfschiff der DDR. Jetzt war sie mal wieder unterwegs.

Für die Überführung war die "Hans Beimler" auf die Unterstützung von zwei Schleppern angewiesen. © Stefan Sauer/dpa

Das ehemalige Raketenschiff hat auf dem Rückweg von der Wolgaster Peene-Werft die dortige Klappbrücke passiert.

Das in den 1980er-Jahren in Russland gebaute und etwa 56 Meter lange Schiff ist das letzte verbliebene Schiff von ursprünglich fünf seiner Klasse, wie Lutz Hübner erklärt. Er ist Schatzmeister des Fördervereins Peenemünde.

Mit ihren vier Raketen an Rügens Küste stationiert, sollte die "Hans Beimler" andere Schiffe bekämpfen. "Schnell rausfahren, Ziel erfassen, bekämpfen, wieder nach Hause kommen", wie Hübner sagt.

Ganz so schnell war das Schiff am Donnerstag nicht unterwegs. Für die Überführung zurück zum Liegeplatz in Peenemünde war die "Hans Beimler" auf zwei Schlepper angewiesen.