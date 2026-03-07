Mit 90 noch Vollgas! Didi Hallervorden düst beim Schlittenhunderennen über Usedoms Strand

Usedom - Stolze 90 Jahre und trotzdem rasant mit einem Gespann mit acht Hunden unterwegs? Kein Problem, sagt Schauspieler Dieter Hallervorden (90).

Das "Baltic Lights"-Rennen findet bereits zum zehnten Mal statt. © Philip Dulian/dpa

Laut Organisatoren des "Baltic Lights"-Schlittenhunderennens ist Hallervorden am Samstag mit von der Partie, wenn Prominente von Huskys gezogen am Strand von Usedom entlang jagen (ab 12 Uhr).

Es handelt sich bereits um die zehnte Ausgabe der Veranstaltung, zu der neben dem Promi-Rennen (Samstag, 10.30 Uhr) auch Rennen professioneller Wagenlenker, sogenannter Musher gehören. Die Teilnehmer jagen dabei nicht auf Kufen, sondern auf Rädern über den eigens präparierten Strandsand.

Mehr als 500 Huskys kommen dafür in die Kaiserbäder genauso wie Schauspiel-Prominenz, die sich angekündigt hat oder schon vor Ort ist, etwa Simone Thomalla (60), Erol Sander (55), Anja Kling (55), Elisabeth Lanz (54), Erdogan Atalay (59) und Wolfgang Stumph (80).

Erstmals wollen auch Alec Völkel (54) und Sascha Vollmer (54) von der Band Boss Hoss mitfahren.

Bei dem Event mit traditionell Zehntausenden Besuchern und Besucherinnen wird alljährlich Geld für die Welthungerhilfe gesammelt. Im vergangenen Jahr sind laut Veranstalter 90.000 Euro zusammengekommen.